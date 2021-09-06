上周A股迎來業績收官，4,455家上市公司已全部披露半年報業績。隨着上市公司半年業績披露，市場交易熱度不減，近期連續出現大開大合的板塊分化行情，整個市場的風格似乎正悄然轉變。



從各行業業績可以看出，今年上半年A股結構性分化特徵明顯。消費者服務、運輸、能源、材料、半導體設備、生物科技等板塊都交出了亮眼的業績，因此成為了熱門賽道；另一方面，低基數到高基數引發的經濟增速下滑和宏觀經濟的下行壓力，以及疫情的多點散發，則顯著影響了食品與主要用品零售、保險、家庭與個人用品、零售業等板塊的表現。

具體到個股，上半年共3,466家公司實現純利正增長，佔比達81%。其中，純利增長100%以上的公司1,722家，增長50%至100%的578家，50%以下的1,166家，分別佔比為40%，14%及27%。此外，823家公司呈現虧損局面。

受益於上市公司業績整體向好，機構投資者對A股的投資策略也出現了相應的調整，市場出現了「大分裂」：資金似乎正逐步流出新能源產業鏈、光伏、稀土等過熱賽道，但另一些早前被市場冷落的板塊則開始上漲......

詳細內容請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《A股中報業績出爐 分化突顯投資機會》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。