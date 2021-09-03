共同富裕｜習近平許下承諾　保障教育住房的「美好生活」

習近平在2012年當選中共總書記時許下承諾：「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」近年網絡行業成為中國反資本壟斷的主陣地，中共在金融與網絡領域的整頓，正為矯正資本的運作規範，而在教育與住房領域的整頓，則回歸到民眾的基本生活。



內地正掀起自上而下的校外培訓機構整頓潮。圖為2013年國家主席習近平在北京少年宮參加「快樂童年放飛希望」活動。（新華社）

內地許多家長都有「不讓孩子輸在起跑線」的競爭心態，教育焦慮成為收割不盡的「韭菜」，雙減政策正針對校外培訓的資本化運用。為了抑制過熱的房地產資本泡沫，官方正逐步調整熱點城市的房貸標準，冀實現「住房不炒」及「居者有其屋」。中央的整頓之手覆蓋娛樂行業，從嚴整治藝人違法失德，抵制不良「飯圈」文化，官媒甚至炮轟電子遊戲行業對青少年的負面影響。

這些被監管整頓領域的共同點，都涉及大眾民生與吃喝住行，正是中共十九大報告中決心應對的難題——解決美好生活與不平衡發展矛盾。今年是中共建黨百周年，誠如習近平所言，「我們處在前所未有的變革時代，幹着前無古人的偉大事業」。中共的整頓政策雷厲風行，全方位整改風暴目的為何？中共將如何建立「美好生活」，實現「共同富裕」，譜寫中國特色社會主義的新篇章？

詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《關乎「美好生活」的全方位整改風暴並不簡單》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。