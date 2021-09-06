政府於今年5月向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》（下簡稱修訂草案），至上周二（8月31日），政府再向立法會提交了三項修訂建議，進一步放寬可以申請「特別註冊」來港執業的資格，以吸引更多非本地培訓的專科醫生來港執業，紓緩香港醫生不足的問題。香港醫生人口比例嚴重低於其他先進地區，引入非本地醫生的目的是解決社會問題，然而卻一直為醫生團體所反對而未能推行。這次修訂草案估計能順利通過，並對東南亞，甚至包括英國在內的歐洲醫生也具有一定的吸引力。



醫生短缺並非新鮮議題。據食物及衞生局呈交予立法會衞生事務委員會今日（2月5日）討論文件，本港人均醫生比例是500位市民由1名醫生照顧，遠低於其他先進經濟體，如新加坡（2.5名），日本（2.5名），英國（3.0名），醫生負擔可想而知；當局進行「醫療人力推算2020」（以2017年為推算基準年的初步結果）甚至顯示，至2030及2040年，將分別缺少1610名及1949名醫生。

香港醫生明顯不足，不過包括醫學會、醫委會等本地醫生團體為何一直堅稱香港並沒有醫生不足的問題？他們一直認為只要政府改善公營醫院待遇，便可解決公營醫院人手不足問題。然而，這跟放寬非本地醫生來港執業根本互不衝突，可以一併推進……

詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《放寬非本地醫生執業 長遠改善人手問題》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第281期周報精彩內容：

關乎「美好生活」的全方位整改風暴並不簡單

放寬非本地醫生執業 長遠改善人手問題

鄭松泰被DQ「死因不明」 資審會透明度宜提高

十九屆六中全會不同以往 中共或推出第三份「歷史決議」？

美國在阿富汗戰敗的原因

學術寡頭主導的「綜合型大學」發展｜大學改革三之二

「藥械通」須從單向轉為雙向 才能真正惠國惠港