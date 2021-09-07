中共11月召開六中全會　官方議程釋放重大信號

上周二（8月31日），中共中央政治局會議敲定今年11月在北京召開中共第十九屆六中全會。此次六中全會非常關鍵，因為明年就是中共二十大會議召開的時間，屆時中共領導層將面臨換屆，而這次會議或將提前對重大的人事安排和政治議程進行準備。更為重要的是，這次會議有很大機會推出中共有史以來的第三份「歷史決議」。



中共前兩個「歷史決議」分別是1945年中共六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》和1981年十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。這兩個歷史決議都是在中共歷史的關鍵轉折點上作出的總結，分別確立了毛澤東和鄧小平在中共黨內和全國的領導核心地位，開啟了一個新的時代。

據新華社報道，此次六中全會將「重點研究全面總結中共百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題」，「從黨的百年奮鬥中看清楚過去我們為什麼能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功，從而更加堅定、更加自覺地踐行初心使命，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義。」接近北京高層、熟知中國政治的有關人士向《香港01》指出，這是一個重大政治信號，意味着自毛澤東、鄧小平時代以來的第三個重大「歷史決議」呼之欲出。

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