糖魔怪客．影評｜恐怖片迷必睇　奧斯卡金像編導：黑人的命也是命

佐敦比爾（Jordan Peele）以監製身份重新推出1992年的經典驚慄片《糖魔怪客》（Candyman），他早年憑《訪．嚇》勇奪奧斯卡原創劇本，兼獲最佳電影、最佳導演、最佳男主角一共四項提名。原本星途浮沉的他自此聲價十倍，並一再開拍黑人政治寓言電影，先後推出《臥底天王》和《我們．異》。《糖魔怪客》的故事背景設在黑人貧民區，撻伐社會不公及白人至上主義。電影娓娓道來，其實Candyman是可以傳承的「身份」——象徵黑人在備受欺壓下，喚醒甚而轉化為一股擁有強大能量及摧毀力量的「精神」。



電影末段警員槍殺黑人一幕，為全片最大亮點，緊扣「黑人的命也是命」的主題。警察到場不為救人，而是殺人，見到黑人竟不問情由開槍射殺。當警員要求在場人士「夾口供」掩飾真相，黑人目擊者遂召喚Candyman討回公道，以發洩黑人對白人的不滿，結局或可說大快人心。不過，黑人應否以暴易暴殘殺白人？遭欺壓者應否利用Candyman仇殺警員？Candyman又應否被視為黑人救星？

製作團隊一開始已經決定到原作的取景地芝加哥卡尼格林區拍攝，可惜大部份房屋已於1995至2011年間清拆，幸好團隊找到該區最後幾幢還未拆卸的房屋。（《糖魔怪客》劇照）

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詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《《糖魔怪客》：政治寓言電影 回應「黑人的命也是命」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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