修樹工墮斃事件 反映行政與制度凌駕人命

制度的原意是作出規範，通過訂立規則或運行機制以保障社會，制度的背後則是負責執行的官員。若制度過於冗贅，便容易變得僵化，而且或未能構成有效的安全網。更甚者，若制度僵化再加以行政失當，付出的代價可能無法彌補。



2018年，5歲女童臨臨遭生父及繼母虐待至死。然而，女童老師、同樣被虐的兄長老師及社工其實早早發現兩童傷勢，卻未有上報，事情直到女童死亡才爆發出來，所謂的保護網一個都沒有撈住她。2019年3月，一名中四男生在校內體育課期間跑步，突然不適暈倒，送院搶救不治。死者家屬早已簽署不可參與體育課聲明書，然而校方未有遵守指引，負責官員更加互相卸責。

西環發生奪命工傷後，警員到場調查，肇事現場遺有頭盔及安全帶等裝備。（翁鈺輝攝）

及至上月，西環發生一宗奪命工業意外，兩名修樹工人因升降台吊臂突然折斷導致一死一傷。令人憤怒的是，至今仍未有部門對事件負上責任。再觀乎上周，大批長者因沒有收到電子消費券而需要周車勞頓奔波追討，事後因太多案例，政府才急急加開查詢中心及延長補交資料期限。

以上種種例子都印證着香港社會正正面對日益僵化的制度。這亦反映着不同部門以至制度下一群敷衍塞責的人，即使出了大事仍然躲避着自己該付的責任……

詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《奪命事故暴露社會的大不幸》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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