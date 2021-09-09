港府應透過「主權財富基金」實踐「主權在民」

專欄作家、香港理工大學講師鄒崇銘認為，政府須透過「主權財富基金」實踐「主權在民」。



在過去二、三十年，全球各地皆興起「主權財富基金」（Sovereign Wealth Fund，SWF）。主要背景是在環球金融市場日益波動下，各地政府皆希望藉更進取的市場手段，為手上的資產保本增值。

在香港，2015年財爺曾俊華從「土地基金」撥出2,197億元，成立為期十年的「未來基金」，已相當於當時港鐵公司的總市值，存放在「外匯基金」之內，期望能爭取更高投資回報。2020年，陳茂波再從中撥出一成款額（約220億元），設立獨立運作的「香港增長組合」，期望更進取地投資與香港相關的公司、項目或基金。政府形容這是類似新加坡主權基金的「港版淡馬錫」。

港府對領展、港鐵的政策都未如理想，值得反省。（羅君豪攝）

主權基金或任何政府投資，應以服務公眾利益為大前提，並應訂定較私人投資更高的社會及環境效益指標，管治模式亦必須更具透明度和問責性。香港增長組合要真正長遠提升香港的生產力和競爭力，就應以全民共享價值為着眼點，而不能只狹隘地服務特定集團的利益和需要。

詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《「主權在民」的主權基金》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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