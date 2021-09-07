大字報式「戰鬥檄文」引發的政治風向爭議 連胡錫進也出面回應

「中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革……這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，以資本為中心向以人民為中心的變革。因此，這是一場政治變革，人民正在重新成為這場變革的主體，所有阻擋這場以人民為中心變革的都將被拋棄。」——一篇網絡自媒體充滿民粹主義色彩的文章，近日從民間輿論進入官方議事廳。



多家官方媒體在8月29日集中轉發此文，引起諸多關注和討論，甚至引發外界對於文革捲土重來的擔憂，有人甚至將這篇文章與姚文元於1965年撰寫、拉開文革序幕的《評新編歷史劇《海瑞罷官》》相提並論。至此很多人不禁疑問這篇充滿文革遺風的大字報式文章，究竟為何會得到眾多央媒加持？

很多人不禁質疑一篇充滿文革遺風的大字報式文章，究竟為何會得到眾多央媒加持？（資料圖片／Getty Images）

這篇文章的作者「李光滿」是何許人也？生於1959年的李光滿，七歲上小學時，正好文革爆發，可以說他的人生觀、價值觀和知識結構形成於文革時期。8月初，中國疫情防控專家張文宏提出了「與病毒和諧共處」論調，李光滿特意撰文回擊，並斷章取義地給張文宏扣上過「投降主義」的帽子，也寫過「美國軍機降落台灣？中國解放台灣的日子不遠了！」，以及 《大資本集團在中國的狂歡該結束了！》等深合當今中國社會情緒，在中國網絡上被稱為「爽文」的民族主義文章。

然而，在官媒熱捧此文的情況下，《環球時報》總編輯胡錫進卻一反常態地與這李光滿唱反調。到底那一方才能代表中共的取態？

詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《一篇「戰鬥檄文」引發的政治風向爭議》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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