中美兩個合作可能：兩國關係停滯僵局下的正面訊號

美國總統拜登上台業已八個月，對華政策除了從特朗普時代的單打獨鬥轉向盟友外交、官方口頭強調「競爭中仍有合作領域」以外，並未有什麼實質突破，雙邊關係仍處於停滯狀態，3月與7月中美兩次高級別會談氣氛都劍拔弩張，5月末至6月初一度密集的高級別貿易對話也頻率不再，中美領導人10月底在羅馬G20會議上會面的可能性也較小。但在表面僵局之下，有一些正面信號值得關注。



首先，是兩國氣候政策的合作領域。美國氣候問題特使克里（John Kerry）上周二（8月31日）到日本東京作短暫訪問後，當晚抵達天津，逗留至周五（9月3日）。雖然克里獲得中國外長王毅視訊接見，不過王毅就重申「中美氣變合作不可能脫離中美關係的大環境」，而美方希氣變合作成為中美關係的「綠洲」，但如「綠洲」周圍都是「荒漠」，「綠洲」遲早會被沙化。

其次，是阿富汗問題上的可能合作空間。8月29日，中國國務委員兼外長王毅應邀與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，討論阿富汗處理問題，其間王毅指出「近期中美就阿富汗、氣候變化等問題開展溝通，對話比對抗好，合作比衝突好」。

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