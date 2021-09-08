候選人都在學默克爾？ 德國大選或成「含淚投票」鬧劇

9月26日的德國國會大選後，在任十六年的德國總理默克爾（Angela Merkel）將會卸任交棒，因此下任總理絕對不是她本人。默克爾在9月5日表示，將會全力支持基民盟（CDU）總理候選人拉雪特（Armin Laschet）接任德國總理，即使拉雪特目前在民調中大幅度落後於現任財長蕭爾茨（Olaf Scholz）。



可是，最近一項民調顯示，逾半德國選民其實對三位候選人都不滿意。回看曾經大熱的綠黨女黨魁貝爾伯克（Annalena Baerbock）因醜聞纏身失去優勢，而獲默克爾加持的拉雪特又表現不濟。蕭爾茨的「上位在望」，可能只是德國選民「在爛蘋果中只能選最不爛的一個」。

現任財長蕭爾茨在民調中大幅領先。（資料圖片）

領導魅力欠奉的拉雪特雖然頭戴默克爾光環，卻顯然是一個「扶不起的阿斗」，其一連串「失禮」的行為令他變成網民冷嘲熱諷的對象：首先是在7月巡視德國水災慘狀之時的一陣大笑惹來狠批，其後無論是在競選行程中吃雪糕的動作，還是在巡視特斯拉（Tesla）車廠後詢問馬斯克（Elon Musk）「汽車的未來是氫能還是電能」等，都進一步使他的一舉一動成為網絡熱話……

反觀在民調上大幅領先的蕭爾茨作風務實、談吐直白、政治魅力欠奉卻甚少失態，形象與同樣罕有展露情感的默克爾相近。其競選風格亦甚有默克爾影子，亦正因這種平穩與少作為的風格，讓蕭爾茨在三大黨候選人的首場辯論中獲得最多選民認同。觀乎民調走勢，似乎此刻德國民心不敢求變，退而求默克爾式的穩定……

詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《下任德國總理很可能仍然是「默克爾」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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