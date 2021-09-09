【科技．未來】光靠減排不足夠　除碳才是氣候問題出路？

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）最新報告表示，光靠減排已不足以達成控制全球升溫的目標，清除二氧化碳技術必不可少。



近年較受注視的除碳技術是「直接空氣捕集」（Direct Air Capture，DAC），即去除在大氣中積聚的過量二氧化碳。以瑞士初創公司Climeworks近日（9月8日）在冰島揭幕的設施Orca為例，它由八個「收集器」組成，每個裝有12對大風扇抽入空氣，收集器內的固態吸附劑可捕集空氣中的二氧化碳。吸附劑吸滿後，風扇會關上，收集器加熱，釋放其中的二氧化碳。這個過程所需的能源，來自Orca設施附近的地熱能。

這些二氧化碳將透過喉管運送到附近的處理設施，與水混合再泵到地底深處。它們會與地底玄武岩反應礦化，從此封存於地底。Climeworks聲稱，當Orca全天候運行，每年將可從大氣去除多達4,000公噸二氧化碳，相當於870輛車每年產生的碳排放。

事實上，隨着全球氣候變化危機日益突顯，碳捕集、利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage，CCUS）已經成為各國政府和企業實現減排目標不可或缺的關鍵技術之一。據國際能源署（IEA）統計，自2017年以來，已經有超過30個新的綜合CCUS設施計劃。雖然，現時絕大多數設施位於美國和歐洲，但澳洲、中國、韓國、中東、新西蘭等也陸續展開。

歐美以外，現時碳捕集與封存技術，在全球各地也開始受到注視，惟如何大幅降低成本，仍然是各業者需要解決的問題。圖為中石化開啟國內首個百萬噸級碳捕集項目建設。（Sinopec）

不過，CCUS雖然開始得到愈來愈多政府和企業青睞，但部份環保人士卻質疑該技術只會間接鼓勵使用化石燃料，拖慢減排。到底，CCUS可否克服成本障礙，成為解決氣候問題的手段？

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