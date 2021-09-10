書評｜讀在民主退潮時——民主會戰勝歸來？

上個世紀末，世界迎接來一個嶄新的時代。歷史上第一個共產主義政權在經歷過失敗的經濟改革後終於在1991年正式瓦解；遼闊的中國經歷過建國後十年的社會主義探索及文化大革命，亦在八十年代起逐步邁向了市場化的改革開放並見証了一代年輕學生對於民主化的追求；更多的國家甚至接受了第三波民主化的洗禮，紛紛成立了西方民主體制為藍本的政體。

與此同時，代表民主、自由以及資本主義的美國及西方國家亦見証了高速的經濟增長。那是一個被認為是「歷史終結」的時代，亦即日裔美國學者福山在其著作《歷史的終結及最後之人》中所言，「在歷史的盡頭，自由民主再沒有遇上任何重要的意識形態競爭者......西方的自由民主將成為人類文明最終的政府狀態。」



踏入二十一世紀，那種對於民主政體的想像和盼望卻受到了全方位的挑戰。美國的政治、金融市場的糖衣逐漸脫落，華盛頓的發展模式受到嚴重的質疑，尤其是中國以「中國特色社會主義」崛起並取得了極大的成果。而2016年發生了英國「脫歐」公投及特朗普戲劇性地勝出2016年的美國總統大選，西方民主國家更是陷入了民主退潮的「絕境」（Democracy in Retreat）。

2020年1月，英國脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）向支持者發表演說。（Getty Images）

曾經撰寫另一本重要著作《解讀民粹主義》的揚-威爾納．穆勒（Jan-Werner Müller），在2020年美國總統大選完結前夕完成了《民主的法則》（Democracy Rules），並嘗試探討為什麼民主政府沒有成為二十一世紀國家的負資產？儘管民粹主義蔓延，民主社會其實可以如何「迎難而上」？

如果穆勒是生活在香港的話，他的《民主的法則》又會帶給香港怎樣的啟示？

《Democracy Rules》



作者：揚-威爾納．穆勒（Jan-Werner Müller）



出版： Farrar, Straus and Giroux



出版日期：2021年6月



詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《讀在民主退潮時——民主會戰勝歸來？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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