前海方案｜深圳將推措施便利港人生活工作 港府有何實際行動？

中共中央上周先後出台《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（《橫琴方案》）和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（《前海方案》）兩份重磅文件，行政長官林鄭月娥第一時間對後者表示歡迎，一眾政治精英亦對此大力唱好。然而，香港政府在大灣區建設以至與內地合作中，一直慣於把自己放在被動的角色，給人「北京說一句，港府動一動」的感覺。那麼，港府這次能否好好抓緊機會，主動出擊？



相比之下，深圳政府的主動性及效率都比香港政府高得多。深圳市長覃偉中昨天在記者會中回應前海的發展新規劃時表明，將會推出便利港澳居民前往前海工作及生活的措施，對接港澳的教育、醫療、社會保障等領域，更會大力支持港澳青年創業。

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如果香港繼續像過去那樣「不作為」或「少作為」，那不但會成為港深進階合作的一大阻礙，甚至可能影響自身的經濟發展。（視覺中國）

深圳聚集多家內地頂尖的科技企業，創科發展一日千里，加上深圳政府為吸引人才推出多項補貼計劃，優勢相當明顯。當深圳政府已經開腔表示將會推出多重惠及港人的措施時，香港政府是否還是打算站在原地「積極配合」？還是藉此機會反思與內地城市的協作思維及擴闊視野，不要再讓思維局限於香港的一畝三分地，而是放眼整個大灣區以至參與國家的高速發展？

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詳細分析請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《港澳「跨境合作區」模式大不同 前海促港反思過去迎戰未來》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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