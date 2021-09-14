選舉改制之後，公職人員陸續宣誓或簽署聲明，醞釀多時的區議員宣誓亦終於開始，首批港島區議員上周五（9月10日）在民政事務局局長徐英偉監誓下，於北角社區會堂宣誓。

政府早前傳出風聲，劃出四條「DQ」紅線，指違反正將會被取消議員資格外，更會被追討過百萬薪津。消息傳出後引發泛民區議員「大逃亡」，最後逾200人辭職，連同其他因不同原因失去議席者，現屆區議會479人中，最後只剩下211人。



然而，在辭職潮後，風聲突變，傳出政府將以5月通過公職人員宣誓修例後劃線，只會追討其後的薪津。政府利用傳媒發放不同消息，但主事的民政事務局局長徐英偉以至特首林鄭月娥至今都沒有出面澄清過，做法令人非議。民主黨主席羅健熙早於7月初去信林鄭月娥不果，他其後指政府一直不澄清傳聞，容許風聲蔓延，是政府失職。另一民主黨成員袁海文則批評政府發放錯誤風聲又不澄清，做法卑鄙。

9月10日，首批港島區議員在民政事務局局長徐英偉監誓下，於北角社區會堂宣誓。（政府新聞網）

事實上，政府以這種「彈出彈入」的放風手法來處理區議員宣誓這一類嚴肅的問題，實難言是正途，引來非議亦是情理之中。加上早前立法會議員鄭松泰被DQ後，政府一反常態拒絕公開DQ原因，亦惹來不少爭議，政府若繼續以此模糊不清的手法處事，實難以令社會釋疑。

詳細分析請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《區議員宣誓風聲屢變 政府應說明清楚界線》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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