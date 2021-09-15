習近平拜登通話「坦率友好」　 現實的中美關係卻如在平行時空？

上周五（9月10日），美國總統拜登致電中國國家主席習近平，這是兩位領導人自2月11日中國農曆新年以來首次通話。據路透社當日引述一名美國官員，是次通話時長90分鐘、氣氛「坦率而友好」。



拜登表示兩國沒有理由從競爭陷入衝突，美方無意改變「一個中國」政策。習近平則言明，「中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題」。不過，白宮即使意識到過往對華戰略手段有待調整，美方從行為上卻並沒有、又或是未能展現出令中方信服的誠意——譬如，在拜登強調「美國對印太地區的和平、穩定及繁榮持有長久的利益」時，美軍卻變本加厲的加大台海、南海等方向的軍事偵察活動，其軍艦近日在南海動作依舊密集。

2021年8月，美國日本澳洲三國軍艦共同參與美國領導的「2021年全球大規模演習」（ LSGE 21）。（Facebook@U.S. Pacific Fleet）

此外，彭博社9月11日援引知情人士消息，稱拜登政府正在考慮對中國產業補貼政策及其對美國經濟造成的損害進行新的調查，以此在貿易方面向北京施壓。加上英媒早前報道，指美國政府正「認真」考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），正名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）相關事宜。

連串事件加起來顯示，無論通話的氣氛多麼「友好」，都沒法改變兩國間的緊張關係……

詳細內容請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《美軍頻頻挑釁 習近平拜登通話難改兩國關係轉惡之趨勢》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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