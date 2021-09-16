科技．未來｜韓國「反Google法」 告別科企壟斷時代？

遊戲開發商Epic Games與蘋果（Apple）的訴訟案剛於上周末宣判，裁決指出蘋果禁止應用程式開發商讓用戶使用第三方支付方式是反競爭作法。蘋果股價在判決出爐後，一度大跌近4%。這宗舉世矚目的官司正呼應近年各國對科技巨頭先後亮劍，祭出各種限制措施。

判決出爐後，Epic Games行政總裁Tim Sweeney在Twitter無奈表示，當初目標是「解放《要塞英雄》」（#FreeFortnite），最終法庭指其違反合約，而且遊戲難以重新上架，因此不算打贏這場仗，並明確表示將會上訴。有趣的是，蘋果竟單方面強調這是「巨大的勝利」，難怪業界只視其回應為故弄玄虛的幌子。事實上，此次判決將嚴重影響蘋果在應用程式商店平台的商業模式，Google Play的命運恐怕殊途同歸。



與此案相呼應，韓國國會上月底通過修訂《電訊商業法》（當地稱「反Google法」），要求應用程式營運商開放支付渠道。宏觀而言，韓國此舉雖然只針對Apple Store和Google的應用程式商店，但放諸全球反壟斷浪潮下，正顯示各國監管機關意欲打擊權力過大又佔盡優勢的數碼經濟「守門人」（gatekeepers）。

長遠來說，韓國的法案將成為全球應對科技巨擘的基石。美國國會已不再相信科企會「做對的事」，蘋果近年的多方「讓步」，反而令關注市場自由度的參議員更着力通過法案，維護其他競爭者的權利。

難怪韓國學者強調，新修訂法案別具意義，因為以監管手段介入科技巨擘主導的市場正迫在眉睫。此法例留下最大的懸念是監管之手可以覆蓋多深廣、走得多遙遠？App Store和Google壟斷支付平台的時代何時正式結束？科企面臨嚴峻的商業競爭，未來法院將如何詮釋反壟斷法律？

在全球反壟斷浪潮下，韓國國會近日率先通過修訂《電訊商業法》，要求應用程式商店平台營運商開放支付渠道。（Getty Images）

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