澳門交易所暫未成事　香港雖仍有優勢但非高枕無憂

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》出爐，特別強調發展現代金融產業，然而方案未提「澳門證券交易所」。但這並不表示「澳門證券交易所」告吹，而是時候未到。事實上，澳門仍在奮力一搏，爭取成立全球首間離岸人民幣證券交易市場。而作為全球最大離岸人民幣中心，香港之於澳門雖有明顯優勢，但絕非高枕無憂。



香港已經建設成為全球最大的離岸人民幣中心，香港交易所當然有優勢在，但對於是否採用人民幣計價交易，一直未有推進。如果是澳門證券交易所作為全球首家離岸人民幣證券市場，自然也是可以的——中央政府關心的是多層次資本市場，以及人民幣國際化，香港和澳門誰準備得充分，就由誰來承接這個任務。但這對於港交所來說，雖然不至於衝擊到其國際金融中心地位，業務上卻必然受到影響。

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》未提到「澳門證券交易所」。圖為俯瞰橫琴與澳門夜景。（中新社）

然而，澳門不僅缺乏金融人才，也不具備整個金融業所需的「基礎設施」。另外，澳門實行大陸法，而不是普通法。金融市場上保障小投資者的法例因法源不同而異。也就是說，澳門要做更多的工作，才能給予國際投資者信心。相對來說，香港的金融基建絕對更加優勝且擁有更具國際性的港股，然而，香港萬不可忽視澳門的兩個優勢……

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詳細內容請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《澳門交易所在路上 香港以何態度待之？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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