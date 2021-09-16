美國人的反恐二十年：付出無數金錢與人命 得到了什麼？

2001年9月11日是一個全球難忘的日子，當第一架飛機撞上美國紐約世貿中心北座大樓的時候，人們被慘烈的畫面震懾，為這「意外」驚疑不定，隨着第二架飛機於約15分鐘後撞上南座，世界才驚覺這不是意外，而是精心策劃的一場恐怖襲擊。

時任美國總統喬治布殊（George W. Bush）當日在橢圓形辦公室發表全國講話時說：「美國是全世界最閃耀的自由及機會燈塔（brightest beacon for freedom and opportunity），沒人可以阻擋它照耀。」同年10月7日，最終長達二十年的阿富汗戰爭開打，象徵反恐戰爭正式開始。



「他當時麾下帶着四十名傘兵，與他們指導的阿富汗士兵，智取了一個塔利班重型武裝部隊。當時他所說的每一句話和背後思想，皆為我帶來很大衝擊和新鮮感……23歲，他當時只有23歲。」美國戰地記者Jay Price回想起2009年與美國士兵Chris Goeke在阿富汗相處的親身經歷。

2021年8月30日，美國政府剛完成最後一批美軍撤離阿富汗的行動。此時，也是Chris Goeke命喪阿富汗、為國捐軀後的第十二年。他當年苦心訓練的阿富汗政府軍，被塔利班不費吹灰之力擊潰，總統更落荒而逃。Chris Goeke大概只剩下失望。

九一一恐襲的印記是永遠難以磨滅，亦徹底改變了美國人對於戰爭與和平的看法。（Getty Images）

美國為了「反恐」及國家安全，於2001年及2003年分別入侵阿富汗與伊拉克，並於2011年成功在巴基斯坦擊殺九一一恐襲主謀拉登（Osama Bin Laden）。這曾經令到美國人認為大仇得報，愛國情緒高漲。然而，回望這20年的反恐戰爭，除了無數為戰爭付出生命的美軍、當地平民，與及大筆大筆花出去的軍費，美國從中得到了什麼？美國人民又是否真的認為政府可以保護他們免於恐佈主義的侵害？根據一項最新的民調結果，答案似乎是否定的……