財經評論｜內地8月宏觀數據公布　展望下半年經濟走勢

上周三（9月15日），中國國家統計局公布8月各項宏觀經濟數據，生產、消費、投資等領域皆差強人意，基本延續了7月的回落態勢，且多數不及預期。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，8月份主要經濟指標回落主要受國際環境複雜嚴峻、國內疫情汛情衝擊，以及上年同期基數抬升等因素影響，但綜合來看，「中國經濟運行還是延續了恢復態勢，經濟發展的韌性持續顯現。」



儘管官方基調顯得積極，但部份數據確實不容樂觀。從生產端來看，8月規模以上工業增加值同比增長5.3%，較7月下跌1.1個百分點。其中，汽車製造業的下行趨勢尤為明顯，8月中國生產汽車173.4萬輛，按年下降19.1%，汽車製造業工業增加值增速較7月繼續下降4.1個百分點。

出口方面，8月美元計價進出口總額按年增長28.8%，兩年平均增長15.9%，創下歷史新高。

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值得注意的是，儘管出口和工業增加值出現增長，但並未因此傳導至消費表現。內地8月社會消費品零售總額按年僅增長2.5%，大幅低於一致預期的7.4%，與2019年8月相比，也僅增長3%。扣除價格因素，8月社會消費品零售總額實際增長率為0.9%。

之所以會出現這種情況，浙江省清華長三角研究院新經濟研究中心主任卓勇良認為與投資持續負增長有關，因為投資下降導致就業減少及投資品增長放慢，消費回落便在所難免。數據顯示，1至8月全國固定資產投資按年增長8.9%，投資額為34.5萬億元，但對比2019年同期的40.1萬億元，名義下降了13.96%。

卓勇良指出，只有當企業對未來具有信心，才有可能投資，但最近一段時間，「傷民營企業的事較多，增強民營企業信心的事卻並不多。」內地財經媒體《財新》在近日一篇社論中也提到，盈利下降、經營性現金流不足、融資成本居高不下、去槓桿壓力加大、人民幣過快升值，均使民營企業舉步維艱，導致其投資意願不足。

內地民營企業下半年面臨的宏觀環境是否能有所改善？中國經濟復蘇放緩是否已成定局？

詳細分析請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《內地8月經濟數據遜預期 下半年復蘇趨勢放緩》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。