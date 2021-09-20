改革呼聲高漲，是時候改變法律執業資格

立法會上月通過《2021年法律執業者（修訂）條例草案》，容許非大律師的律政人員擁有獲委任為資深大律師的資格（俗稱「升仙」）。業界憂慮修例「矮化資深大律師地位」，亦有擔憂加深「律師比大律師低級」的偏見，並倡議合併執業，糾正行業不公。



香港法律專業提供兩種律師服務——律師（Solicitor）和大律師（Barrister），職能和職權大相逕庭，後者和法官一樣保留了佩戴假髮的傳統。（陳焯煇攝）

律師（solicitor）和大律師（barrister）的工作性質有別，前者主力擬備法律文件和從事庭外法律事務，故稱「事務律師」；後者專責訴辯和顧問工作，亦稱「訟務律師」。術業有專攻，兩者本無高低之別，但後者獲賦予更多職權及地位，形成法律專業服務的「不平等」。

「訟務律師」在各級法院皆享有不受限制的出庭發言權，而且必須是獨營執業者，可在遠離當事人利益下獨立運作。其「超然」的發言權和獨立性，伴隨着假髮傳統流傳下來——1997年香港主權回歸後，香港法官和「訟務律師」的假髮制度並沒有被廢除，延續至今成為一種身份象徵。

而且，「訟務律師」若執業逾十年，可申請成為「資深訟務律師」，享有崇高社會地位，備受各界尊重。然而，「事務律師」卻沒有同等待遇，無論表現多卓越、成就多不凡，並不會享有特別的名銜。難怪業界改革呼聲甚高，冀促進行業「平權」。香港的法律服務可會告別律師與大律師的「分流制度」？兩者合併後可會消弭制度的「不平等」？

詳細內容請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《執業資格修例再掀爭議——大律師比律師高級嗎？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。