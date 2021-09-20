房屋、土地分管壞處多 林鄭聲言糾正為何只聞樓梯響？

全港共有超過22萬人居於環境惡劣的劏房，而等候上公屋的時間愈來愈長。對香港歷任政府來說，房屋及樓價一直是老大難的問題。面對如此局面，不論官員還是政黨都同意，拆開土地和房屋政策局是個錯誤決定。



而這一個錯誤，可以說是四任特首的共業：前特首曾蔭權為了行政方便而設立運輸及房屋局是錯誤開端，但這個開端也不全然是個人抉擇，而且跟其前任董建華的房屋政策有密切關係。相關安排的負面影響在梁振英年代開始浮現，直到本屆林鄭月娥政府聲言糾正，但至今未見成事，箇中演變可謂是歷任特區政府管治缺失的寫照。

政府必須善用閒置土地，加快規劃建屋，早日令港人安居。（資料圖片）

回歸後，幾屆政府在土地和房屋部門的安排，既反映政府對房屋政策的重視程度，亦反映對改革官僚體系的決心。董建華時期一方面改革房屋架構，統合房屋和地政規劃部門，但又把房屋市場化，令房屋部門規模縮小。曾蔭權維持小政府思維之外，又為求方便勉強併出運房局，種下土地房屋政策割裂矛盾的禍根。梁振英和林鄭月娥雖然認同政府增建公屋，令基層擺脫惡劣居所，也聲言要重組政策局以理順土地房屋供應，但前者無法擺平議會障礙，後者則平白錯過改組時機。即使政府堅稱在現有體制下，部門透過合作協調和簡化程序，加快覓地建屋，但到現在也未見明顯範例……

詳細分析請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《房屋、土地政策局離離合合 見證管治缺失》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。