咒術屍戰影評｜《屍殺列車》導演策劃　無權勢者以喪屍「私了」

近年，韓國影視圈熱衷拍攝喪屍主題，票房破千萬的《屍殺列車》如今仍是香港最賣座韓片，《屍戰朝鮮》横掃Netflix排行榜的亞洲榜首，更曾摘下全球播放量第三名！

新片《咒術屍戰》由《屍殺列車》導演延尚昊親自策劃及編劇，今次的喪屍擁有獨特名字──「在此矣」。

這群喪屍擁有頑強的戰鬥力，遵循操控者的意志集體行動。本片最震憾一幕是警方重兵佈防，正面迎擊近百具喪屍，上演「狂野時速」式追車戰，其驚慄與刺激程度媲美荷里活動作片，而且展現了壯觀的活屍新境界。



韓國影視圈近年熱衷拍攝喪屍主題，《屍殺列車》（圖）、《ALIVE》、《Sweet Home》及《屍戰朝鮮》都是話題作，最新出品是以巫術為引子的《咒術屍戰》。（電影劇照）

片中操弄喪屍的幕後黑手，其實只想為離世的家人討回公道，渴望獲得一個正式的道歉。「私刑正義」（Vigilante Justice）是跨文化地域的社會議題，無獨有偶，近期上映的《糖魔怪客》（Candyman）正是以黑人應否「以暴易暴」殘殺白人為題，回應「黑人的命也是命」（#BLM）的平權作品。

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《咒術屍戰》與《屍殺列車》最大的分別是前者深刻探討貼地的金權與財閥政治——「私刑正義」背後牽涉千絲萬縷的成因，正是現實社會不得不正視的議題。正如電影中身為社會底層的無權力者，面對權傾一時的財閥，庸碌無能的官員，如何訴諸公義？為何在法治概念發達的現代社會，人們依然熱衷私刑正義的故事？

新片中的喪屍有獨特名字──「在此矣」，擁有頑強的行動力，而且可以依照操控者的意志集體行動。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《《咒術屍戰》：無權勢者如何討回公義？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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