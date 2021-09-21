港府東施效顰　未得「口岸經濟帶」神髓

林鄭月娥提到以「空間拓新」的精神發展「口岸經濟帶」。其實，「口岸經濟帶」概念源自內地，早於2000年已建諸各地的規劃。深圳方面較頻繁提到「口岸經濟帶」，大約始於2018年，是「主動融入粵港澳大灣區和『一帶一路』倡議」措施之一。

深圳發展「口岸經濟帶」絕對不是將幾個口岸的發展項目簡單「串連起來」了事，而是先行部署，靠口岸核心聯動腹地發展。根據內地官方公開資料，現時深港「口岸經濟帶」的規劃方向是依托羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸及周邊地區，推動兩地在中高端消費、專業服務、現代金融等領域深度合作，當中存在「核心區」、「拓展區」、「輻射區」三大圈層梯次發展格局，其中三個口岸及其周邊片區構成「核心區」，再向外延伸至已經成熟發展的蔡屋圍、東門、湖貝等「拓展區」，繼而到達整個羅湖與其周邊區域的「輻射區」，藉此推動區域互通互聯、共榮共享。

深圳羅湖的口岸經濟帶發展值得香港借鑑。(視覺中國）

若我們細看《香港2030+》列出的三條發展軸——「西部經濟走廊」、「東部知識及科技走廊」、「北部經濟帶」，卻令人擔心港府所謂學習「口岸經濟帶」並未能學到內地的神髓……

詳細內容請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《「空間拓新」須得其法 慎防口岸經濟淪為新瓶舊酒》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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