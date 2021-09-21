低端人口｜日本「賤民階層」：宮崎駿動畫看不到的「隱形部落」

宮崎駿經典作品《幽靈公主》的男主角阿西達卡取材自日本原住民「阿伊努族」，雖然動畫沒有詳細說明，但觀眾對這個擁有狩獵傳統的民族印象深刻。相較風雨飄搖的阿伊努族，歷代位處賤民階層的「部落民」更飽歷風霜。



阿伊努人的經歷與世界各地的原住民相似——阿伊努族被迫學習日語、放棄自己的宗教與習俗、融入日本「主流」文化和社會。（《阿伊努之森》劇照）

去年成為輿論焦點、以北海道為舞台背景的日本動畫《黃金神威》揭開了日本歷史鮮為人知一面、娓娓道來漸被掩沒的「阿伊努」文化。但日本仍有不少「隱形群體」活在陰影下，例如因為歷史和文化原因世代遭受歧視的「部落民」，他們更被視為現代社會的「賤民階層」。

部落民的聚集區已正名為「同和地區」，但當地居民卻一直被邊緣化，飽受歧視與欺凌，社區百弊叢生。例如東京的木下川區，家長擔心孩子的履歷會留下污點，寧願讓學童跨區上學；京都的崇仁區被視為暗黑區域，連便利店也拒絕在此開設分店。

難怪部落民出身的自民黨黨員剖白，其家庭背景嚴重影響仕途，並透露前首相麻生太郎揚言：「不能讓部落民當首相。」部落民後代往往無法獲得平等的教育與工作機會，不少年輕人因為沒有出路而投身黑道，更難以擺脫世襲貧窮的命途。許多日本影視及動漫作品都會提及原住民的不平等處境，卻鮮有論及部落民的厄困。當部落民漸漸被「隱去」，新世代不再認識這些標籤與歧視，這又是否「平等」的開始？

市川崑導演的《破戒》描述男主角成為教師後遵循父命，隱瞞部落民身份，即使身邊部落民遭受歧視只可視而不見，甚至父親意外去世亦無法以兒子身份送行。（《破戒》劇照）

詳細內容請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《隱形的部落民：當代日本的社會階層歧視》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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