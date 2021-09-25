弱者帝國．書評｜放下歐洲中心視角看世界：誰才是「病夫」？

《弱者帝國》（Empires of the Weak）是由劍橋大學政治及國際研究教授沙爾文（J. C. Sharman）撰寫的歷史書，對一個流行於西方學界的理論提出反論。從1500至1800年間，歐洲（尤其是臨近大西洋的西歐）國家開始通過探索海洋進行地理大發現，在這個過程中，歐洲於世界各地建立了殖民地，漸漸形成跨洲的全球體系。沙爾文指出，歐洲學術界普遍認為，歐洲人能夠達到這般成就，主要是依仗其相對佔優的武力進行征服。
這套理論指出，歐洲本土經歷長久的內部戰爭，在1500年左右展開一場「軍事革命」。在陸上，歐洲軍隊發展出以密集火器為中心的軍隊，這種軍隊需要專業的訓練，因此由以往凡有戰事才徵集的半農兵漸漸過渡至常備軍。而在海上，由於遠航所需，各海洋強權必須大量興建價格高昂的炮艦。無論是專業的軍隊或戰船都令軍事費大增，只有經歷過行政和財政革命的歐洲國家才能做到。因此，相對於亞洲及美洲的古老國家而言，歐洲擁有相對的武力優勢。
然而，沙爾文在本書中卻直指這套理論只是帶有歐洲中心主義的偏見，與史實並不相符。他通過三個具體例子分章說明，在十六至十八世紀時像中國（明、清）、蒙兀兒、奧斯曼土耳其等亞洲帝國才是真正的征服者，西歐的探險家對他們根本未能發揮任何軍事優勢。西歐在亞洲地區早期一直是以弱者的身份存在，因此才有「弱者帝國」此書名。
詳細內容請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《《弱者帝國》：放下歐洲中心視角看世界》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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