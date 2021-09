弱者帝國．書評｜放下歐洲中心視角看世界：誰才是「病夫」？

《弱者帝國》(Empires of the Weak)是由劍橋大學政治及國際研究教授沙爾文(J. C. Sharman)撰寫的歷史書,對一個流行於西方學界的理論提出反論。從1500至1800年間,歐洲(尤其是臨近大西洋的西歐)國家開始通過探索海洋進行地理大發現,在這個過程中,歐洲於世界各地建立了殖民地,漸漸形成跨洲的全球體系。沙爾文指出,歐洲學術界普遍認為,歐洲人能夠達到這般成就,主要是依仗其相對佔優的武力進行征服。



這套理論指出,歐洲本土經歷長久的內部戰爭,在1500年左右展開一場「軍事革命」。在陸上,歐洲軍隊發展出以密集火器為中心的軍隊,這種軍隊需要專業的訓練,因此由以往凡有戰事才徵集的半農兵漸漸過渡至常備軍。而在海上,由於遠航所需,各海洋強權必須大量興建價格高昂的炮艦。無論是專業的軍隊或戰船都令軍事費大增,只有經歷過行政和財政革命的歐洲國家才能做到。因此,相對於亞洲及美洲的古老國家而言,歐洲擁有相對的武力優勢。

德裔美籍畫家埃瑪紐埃爾(Emanuel Leutze)於1848年描繪出這幅追想西班牙征服者科爾特斯率兵侵略阿茲特克帝國的畫作,西班牙人的殘虐最終導致阿茲特克文明的傾覆。(History Collection)

然而,沙爾文在本書中卻直指這套理論只是帶有歐洲中心主義的偏見,與史實並不相符。他通過三個具體例子分章說明,在十六至十八世紀時像中國(明、清)、蒙兀兒、奧斯曼土耳其等亞洲帝國才是真正的征服者,西歐的探險家對他們根本未能發揮任何軍事優勢。西歐在亞洲地區早期一直是以弱者的身份存在,因此才有「弱者帝國」此書名。

