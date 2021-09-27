周報獨家精選｜特區政府還要用「地少人多」催眠自己與市民多久？

行政長官林鄭月娥下周三（10月6日）發表任內最後一份《施政報告》，土地供應將是一大重點。早前有傳中央要求本港地產商協助港府解決房屋問題，令外界尤其關注港府對商界囤地的取態。事實上，香港土地需求十分龐大，既要增建房屋，又要發展產業，更要打造全新商業中心，但特區政府總以「地少人多」自我催眠，卻不敢大膽徵收被商界和鄉紳囤積的新界農地。這當中的阻力到底何在？當局又有什麼方法可以盡快收回土地？



根據《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》，未來三十年的土地需求共約4,800公頃，而現時已規劃、落實的土地數量為3,600公頃。換言之，據此統計的話，香港仍需1,200公頃的土地以滿足需求，當中256公頃用於發展經濟、230公頃用於興建房屋，以及720公頃用於公共設施。

不過，前特首董建華牽頭的智庫「團結香港基金」指出，政府的估算數字「過於保守」，未能考慮兩個重要因素：人均居住面積以及補足目前配套設施的土地短缺。基金又認為，若要增加六成人均居住面積，住宅土地需求應額外增加3,520公頃；若要額外增加一成的設施用地，配套設施土地需求應額外加760公頃。以上的數字再加上「香港2030＋」的土地總需求量，香港未來一共需要9,080公頃的土地，即政府需額外覓得5,480公頃的土地。

對於總是自我催眠「香港地少人多」的特區政府來說，要提供5,000多公頃土地可能是不可能的任務。

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政府在《施政報告》提出「土地共享先導計劃」，以公私合營方式開發新界農地。（黃永俊攝）

孟晚舟回國：中國外交的勝利和中美關係的轉折點

上周六（9月25日），被加拿大扣押將近三年的華為公司副董事長孟晚舟終於獲釋，踏上回國旅程。從孟晚舟即將回國的消息傳出到孟晚舟抵達深圳機場發表感言，整整一天，內地輿論為之振奮。

9月25日晚上，孟晚舟抵達深圳機場，許多人自發去機場迎接孟晚舟，據估計有超過一億人觀看中國官媒的直播，說明內地人的愛國主義、民族主義情緒達到一個空前的高點。對於官媒來說，這絕對是一次成功的宣傳。毫無疑問，孟晚舟回國，對於中國民眾和中美關係來說均是一個利好消息。

此次孟晚舟得以歸國萬眾矚目，令人重新關注華為的發展，並期望在解除晶片裁制上有新一步進展……

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孟晚舟在機場向迎接的人群揮手。（新華社）

德國變天在即 馬克龍的歐洲自主夢遙遠如昔

在阿富汗撤軍亂局和澳英美聯盟（AUKUZ）兩項美國主導的外交事件再次牽動歐洲「戰略自主」（strategic autonomy）的討論之際，德國大選將告別在任總理十六年的默克爾（Angela Merkel），為歐盟政治帶來重大改變。由於默克爾的各個繼任人選都「分量有限」，不少人認為歐盟未來走向的主導地位有可能會落到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）身上，為其主張多年而未見重大進展的歐洲自主夢打開大門。

豈料阿富汗心理震盪未平之際，剛好在喀布爾失陷一個月之後的9月15日，澳、英、美三國領袖宣布組成澳英美聯盟，當中以美英向澳洲轉讓核動力潛艇的行動最受注目。對澳英美聯盟反應最大的當然是法國。其外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）直批三國「背後插刀」、「欺騙、鄙視」法國……

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今年6月的G7峰會上，馬克龍與拜登在身體語言上表現得特別友好。（美聯社）

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