告別劏房｜倡推私人參建居屋　邊緣中產300萬元可上車？

近日政府官員、地產商、政黨紛紛提出不同建屋方案，國務院港澳辦主任夏寶龍提出「告別劏房」的期盼，可望實現？

民建聯日前舉行記者會，公布多項房策建議，提出以五年樓花預售新界北居屋，申請資格與居屋相若，並以白表人士優先。新思維日前致函地產建設商會，建議重推「私人參建居屋計劃」，港府可提供補地價折讓，興建高地積比的私人參建居屋。新思維指出，參考近期鑽石山居屋的售價，估計每個單位建築成本約100萬元，400平方呎兩房單位，在提供六折後可售300萬至400萬元，可望紓緩年輕家庭及邊緣中產的供樓壓力。



網上流傳放租帖文，長沙灣140呎劏房單位月租索價$6800元，更形容適合一家三口居住，惹來網民熱議。（網頁截圖）

其實「私人參建居屋計劃」早在1978年推行，康山花園更是全港唯一港鐵站上蓋的居屋屋苑。然而，自2002年停售居屋後，至今再沒有同類項目。倘若參考新思維建議，將新界大面積土地用於私人參建居屋，預料彈性較高。不過，若選址新界郊區，需將「生地」變為「熟地」，做好基建配套。地建會副會長郭基煇表示，當有農地、棕地、祖堂地可進行發展時應優先處理；並強調不論短、中或長期，只要是能解決土地問題的方法都應考慮。

國家主席習近平曾直指香港「住房等民生問題比較突出」；特區政府應痛定思痛，主導房屋改革，重奪土地話語權。各界提出不少增加土地及房屋供應的建議，政府應盡早決策並加快推進可行方案，眾多開發土地計劃各有什麼難點？哪些可以即時推進？

ViuTV節目《納米無明火》採訪居於百呎劏房的情侶，單位細得只能擺放一張雙人床。（《納米無明火》電視截圖）

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《開發土地計劃各有難點 多管齊下方能加快供應》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。