大中小企並存共生 「德國模式」打造創新科技隱形冠軍

近年來，中國內地掀起一陣學習「德國模式」的熱潮，政府、業界、學界紛紛加入討論。什麼是「徳國模式」呢？學者李稻葵及羅蘭．貝格在《中國經濟的未來之路：德國模式的中國借鑑》中指出：「強大的製造業能力，基於一流產品與服務業導向，關注利益相關方的企業治理，重視中小企業發展，受過良好敎育的勞動力，發達的基礎設施，以及全面的結構改革，這就是在金融危機中堅挺增長的德國，為全球經濟貢獻的德國模式。」其實，中小企業在「德國模式」中扮演一個重要的角色。這種模式也很值得香港借鑑。



德國聯邦經濟及能源部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier，中）巡察中小企時，舉起心形的「Mittelstand」字樣。（Getty Images）

要了解中小企業（德文稱Mittelstand）在德國經濟中的位置，我們可看下列數字: 德國超過一半的產值來自中小企。德國人口佔全球不到1%，然而全球主要的中小企近半來自德國。德國中小企是創新科技的推動者，在2014年，超過四成在市場推出一項産品或市場創新，在其專注的市場或大企的供應鏈為世界級的領袖，被稱為「隱形冠軍」。反觀香港中小企，近年，接近七到八成的中小企都是虧損的，平均壽命只有3.7年。

德國中小企有五大特點，才能擁有強大的競爭力，香港固然不能搬字過紙般照抄，可是，其實當中還是有偷師學習的空間，對香港中小企來說，第一步可以從建立「學徒制」開始……

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《德國模式下中小企角色對香港的啟示》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道是。

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