邁向通關｜以科學化思維應對疫情——疫苗以外的抗疫良策

9月26日，港府與內地就恢復通關舉行首場對接會議，意味兩地離真正通關又近了一步。在對接會議上，內地代表對香港本地逾40天零本地確診表示肯定，惟強調疫情時有反覆，Delta變種病毒也隨時帶來不確定性；而港府代表表示將盡快考慮強化防疫措施，包括入境人士檢測要求、檢疫及整體風險管理等。



香港與內地通關有望，但新冠病毒的變種近月在全球不同地區引起大大小小的爆發，如何保持「清零」及制定通關之後的防疫措施便成為當務之急。《香港01》周報特約作者石中堅在本報撰文，探討抗疫良策：除了鼓勵市民打針或透過嚴謹的社交封鎖和隔離措施，還有其他方法推動「清零」嗎？各地政府又應以什麼樣的態度及方針去面對變種病毒及頑固不靈的反科學民眾？我們是否只能「躺平」？還是另有出路？

以科學化思維應對疫情（上）——論清零的必要性及利弊以科學化思維應對疫情（下）——疫苗以外的抗疫良策

石中堅

一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌



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