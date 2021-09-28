恒指二萬四攻防戰　監管未放鬆利淡因素多

港股本周續在二萬四上落。

上周，港股一度失守二萬四，創近十一個月新低。中國監管政策出台，打擊了市場投資氣氛，利淡因素覆蓋港股。



市場早前流傳中央要求本港地產商協助解決房屋問題的消息，雖遭新地否定，卻令本地地產股上周一（9月20日）暴跌，當日恒地（0012）、新世界（0017）、新地（0016）等均跌逾一成。

澳門政府擬修改《博彩法》，則令濠賭股9月15日全線大跌，單日大跌兩成至三成，整個板塊蒸發逾1,500億元市值。

陳政深認為後市短線在二萬四關口上落，但港股中線缺乏動力，支持位看二萬二水平。（受訪者提供）

內房股受「三條紅線」所約束，恒大流動性及債務問題更是市場關注重點。市場亦關注內險持有內房股債比重，從而衍生金融風險。中國平安（2318）曾大跌7%，創四年低。

艾德證券期貨聯席董事陳政深在接受訪問時表示，現時大市最致命的是監管未有放鬆，亦不見明朗，大型資金對港股無信心，同時又提供不了足夠的說服力來承接風險。他又稱，現時恒指呈一浪低於一浪走勢，支持位可參考恒指去年5月時約二萬二的低位，料跌太多會有撈底盤，不過，由於中線未見動力，認為大市短線反彈後便會再捱沽。

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《政策風險震散市場 恒指二萬四攻防戰》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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