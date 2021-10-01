「你們要做一個堂堂正正、真正配稱為人的人。」

人何以為人？物理學家會理性回應：「人是一堆原子」；生物學家會清晰回答：「人是一堆細胞」；哲學家會慎思細析：「人是有着生命的自覺、道德的自覺、創造的自覺」。

一個唯科學是從的世界不但空洞，而且缺乏意趣。



世道紛亂，信仰成為不少人的救贖與慰藉。（Getty Images）

我們都受惠於科學，但人類的需要遠多於科學。正如愛因斯坦曾言，人生意義和道德價值是自然科學以外的題目。人類起源如謎，宗教與科學各執一詞。其實宗教也是一種科學主義，只是換了崇拜對象——科學主義認定科學是人類獲取知識的唯一途徑；信徒認定知識來自真神。為「生而為人」叩門，若無法打開宗教或科學之門，作為門外人也可以選擇不開門，當一位「不可知論者」（Agnostic）。

世道紛亂，信仰成為不少人的救贖與慰藉。一手掀起「新無神論運動」（New Atheism Movement）的學者理察．道金斯（Richard Dawkins）是廣為人知的反神者，其著作《上帝的迷思》（The God Delusion）直斥上帝之說荒謬無稽，呼籲人類離棄宗教。宗教領袖都是《皇帝的新衣》主角？謊言和神話可以延續下去，因為揭露它們是禁忌？面對來勢凶猛的「新無神論運動」，信徒的世界觀會否逐步崩塌，又該如何招架？

愛因斯坦曾言：「人生意義和道德價值是自然科學以外的題目」，正如哲學家總愛發問：何以世界萬象要服從於科學定律？。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《宗教與無神論對決：信徒之反撲》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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