「你們要做一個堂堂正正、真正配稱為人的人。」
人何以為人？物理學家會理性回應：「人是一堆原子」；生物學家會清晰回答：「人是一堆細胞」；哲學家會慎思細析：「人是有着生命的自覺、道德的自覺、創造的自覺」。
一個唯科學是從的世界不但空洞，而且缺乏意趣。
我們都受惠於科學，但人類的需要遠多於科學。正如愛因斯坦曾言，人生意義和道德價值是自然科學以外的題目。人類起源如謎，宗教與科學各執一詞。其實宗教也是一種科學主義，只是換了崇拜對象——科學主義認定科學是人類獲取知識的唯一途徑；信徒認定知識來自真神。為「生而為人」叩門，若無法打開宗教或科學之門，作為門外人也可以選擇不開門，當一位「不可知論者」（Agnostic）。
世道紛亂，信仰成為不少人的救贖與慰藉。一手掀起「新無神論運動」（New Atheism Movement）的學者理察．道金斯（Richard Dawkins）是廣為人知的反神者，其著作《上帝的迷思》（The God Delusion）直斥上帝之說荒謬無稽，呼籲人類離棄宗教。宗教領袖都是《皇帝的新衣》主角？謊言和神話可以延續下去，因為揭露它們是禁忌？面對來勢凶猛的「新無神論運動」，信徒的世界觀會否逐步崩塌，又該如何招架？
詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《宗教與無神論對決：信徒之反撲》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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