村上春樹心愛作家｜石黑一雄「反烏托邦」新作談A.I.愛的領悟

一直與諾貝爾文學獎擦肩而過的村上春樹曾在訪談剖白，諾獎得主石黑一雄（Kazuo Ishiguro）是他心愛的作家，而且對其科幻小說《別讓我走》印象最深刻，更盛讚是近半世紀出版的書籍中最偏愛的文學作品。

石黑一雄推翻「獲獎後難有佳作問世」的魔咒，帶有「反烏托邦」意味的科幻作品《克拉拉與太陽》（Klara and The Sun）在今年出版的小說中脫穎而出成為年度焦點。也許閱讀石黑一雄的新作後，村上春樹的答案會再度改寫。



《別讓我走》獲Mark Romanek改編為電影，由Carey Mulligan、Keira Knightley及Andrew Garfield飾演在孤兒院一起長大的摰友。（《別讓我走》電影劇照）

《克拉拉與太陽》描述的未來世界中，小孩都經基因改造以提高能力，他們在家中學習，與人工智能的「愛芙」（Artificial Friend，AF）為伴。藉着太陽能充電運作的「玩伴」克拉拉，與主人一起成長，埋下深厚的感情。小說最引人省思的說話正來自心思縝密的克拉拉——她認為人類的心就像一幢有許多房間的屋，她渴望走遍每個房間，細細推敲，直到它們都變成自己的房間。

《克拉拉與太陽》刻劃人工智能的微妙情感，克拉拉擁有無我的思想，願意犧牲自己，可是在成長中卻滋長了人心的黑暗面。克拉拉的學習歷程，其實就是愛的歷程。小說引伸討論，何謂真實的「愛」？與人類共同學習的「愛芙」付出的「愛」與人類可有異同？如果可以選擇，我們願意兒時有一位陪伴成長的人工智能夥伴嗎？如果人工智能在我們身上學懂善與惡，社會最終會步向光明，還是陷於深淵？

《克拉拉與太陽》的核心意象是太陽，克拉拉以一種近乎宗教的心理禮敬太陽。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《石黑一雄新作《克拉拉與太陽》：愛的領悟與救贖》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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