科學巨擘楊振寧百歲華誕：專注於現代科學中的家國情懷

上周三（9月22日），中國知名物理學家、中科院院士楊振寧迎來自己99歲的生日，亦即他的虛歲百歲誕辰。楊振寧是目前唯一獲得諾貝爾物理學獎的中華人民共和國公民，他曾說：「我一生中最重要的貢獻，就是改變了中國人自覺不如人的心理。」



楊振寧1922年出生，曾於抗日戰爭時期的西南聯合大學念本科、碩士，1945年獲公費獎學金赴美留學，就讀於芝加哥大學。1949年，楊振寧進入普林斯頓高等研究院進行博士後研究工作，並開始同李政道進行了一段長達十多年富有成果的合作。1956年，兩人共同提出「宇稱不守恆」理論，並因此獲得1957年諾貝爾物理學獎，成為最早的華人諾獎得主之一。此後他不斷在物理領域研究探索，取得了十三項科研成果，這些成果都稱得上是諾貝爾獎級別的。

年輕時的楊振寧。（Wikimedia Commons）

他在接受諾貝爾獎金時發表的致辭所言，「我深深察覺到一樁事實：在廣義上說，我是中華文化和西方文化的產物，既是雙方和諧的產物，又是雙方衝突的產物，我願意說，我既以我的中國傳統為驕傲，同樣的，我又專心致志於現代科學。」

楊振寧2003年選擇長期在中國定居，並在2015年放棄美國籍，加入中國籍，這除了深入血液的家國情懷外，與中國改革開放以來對於科學與知識的尊重脱不開干係……

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