從政府部門LOGO的設計 反映管治軟實力

香港要發展創科產業、工業5.0，設計是非常重要的。任何管治軟實力強的政府和地方均重視設計，由城市設計、公共空間設計、建築設計、網頁設計、標誌設計到政府各式各樣的表格皆然。

基本上，我們生活在城市裏面，每一天都會接觸不同類型的設計。政府提供的服務本身也是直接和設計有關的。運輸署如何設計路標？如何設計路牌？如何設計應用程式（App），均會影響管治的質素。



香港在上世紀八、九十年代是非常先進的，那個年代是香港的一個黃金時代，有地下鐵，有各式各樣的新興事物，那時的香港政府也是一個先進的管治實體。到了今時今日，我們看看香港政府，先不要說別的，就說政府每一個部門的標誌（logo），大家拿來看一看，便會知道香港管治的質素是高還是低，比如運輸署的標誌，就好像一條彎路，是一個非常奇怪而低質素的設計。

這種不思進取、對設計沒有要求的態度，正正反映了香港政府的管治特色，什麼事都不上心，而且水平很低、不能追上時代發展……

運輸署標誌。（資料圖片）

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《一個字頭的誕生——香港地產黨》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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