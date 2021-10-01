空中的士消滅塞車？ 滬研發者：費用將與打的差不多

電動的士、飛天車曾經在過往很多荷里活電影中出現，這種在數十年前遙不可及的「幻想」，今時今日已經被視為未來城市交通的形態之一。空中的士初創Kitty Hawk創辦人Sebastian Thrun，更擬於未來六個月內作為自家研發的Heaviside空中的士的白老鼠，親身試坐。



據英國空中的士業者Vertical Aerospace創辦人Stephen Fitzpatrick估算，一程25英里（約40公里）的eVTOL航程，每名乘客每英里成本約一美元，是直升機的五分之一。上海時的科技聯合創辦人及市場總監蔣俊向《澎湃新聞》聲稱：「未來『打飛的』成本將和現在坐出租車的價格差不多，並非高不可攀。」該公司估算，來往上海虹橋機場和浦東機場，汽車需要花75分鐘行駛60公里，而乘坐其E20空中的士將可減少至53公里，需時僅16分鐘。

Vertical上周先後與巴西廉航Gol、直升機營運商Bristow及日本丸紅株式會社等達成合作協議，向其供應eVTOL。（Vertical Aerospace圖片）

每日上班時間，總有大批打工仔要忍受塞車之苦，屯門公路、觀塘、紅隧等著名的塞車黑點例必塞上一頭半個鐘。未來如果有「空中的士」，打工仔是不是就可以不用再忍受塞車之苦，安坐在飛行工具上輕鬆上班？未必。以香港為例，連陸上Uber都遲遲未成為合法交通工具，更遑論灰色地帶更多的「空中Uber」。到底「空中Uber」是否真的可以普及？進一步想，這種新形交通方式又是否真的實際？

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《空中的士將至 是交通革命還是投資噱頭？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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空中的士將至 是交通革命還是投資噱頭？