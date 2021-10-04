周報獨家精選｜拉閘限電背後 真正原因是什麼？

席捲中國南北的「拉閘限電」正在引發輿論熱潮。有媒體援引網民說法表示，東北多地斷續停電，不僅居民樓電梯突然停電，孕婦也要走十多層樓梯，手機出現信號中斷，甚至城市主幹道紅綠燈也無法正常運行，民眾怨聲載道。然而，放眼整個中國，並非只有東北三省在限電。



從南到北，這一場席捲中國內地十幾個省份的的「拉閘限電」，除了給國民生產生活帶來巨大影響外，還在輿論場上又颳起了「大棋論」。近日有自媒體發文將本輪限電形容成中國中央政府在下「一盤大棋」，限電背後是「一場國際大宗商品定價權爭奪戰」，隨後各大自媒體也營造出「一場與美國對賭的金融戰」的氛圍，言之鑿鑿稱這是「大國經濟博弈裏所看不見的刀光劍影」。這些誤導國內輿論的聲音，其造成的「低級紅」、「高級黑」效果讓官方媒體不得不出面發聲，斥責這種頗具誤導性的觀點是在亂帶節奏。

那麼，真正做成限電的因素，到底是什麼？

詳細分析請閱讀第284期《香港01》電子周報的系列報道：

拉閘限電還是能耗雙控？中國南北電荒的同與不同

拉閘限電眾說紛紜 哪種解釋最接近真相

電力供給難滿足經濟運行需求 加速儲能產業建設是關鍵

瀋陽的雜貨店用汽油發電機點亮燈泡。（美聯社）

「左膠」打開土地想像 政府思維落後於人

昔日香港社會以至政府都接近迷信地受所謂「香港地少人多」的觀念束縛，政府至近年才探討棕地發展的可能性，社會對於《收回土地條例》的認識亦愈來愈多。但其實在2010年前後，一些八、九十後的知識青年已在報章及網絡討論土地政策，甚至走進「劏房」林立的深水埗接觸居住環境惡劣的基層大眾。這一代「左膠」得來的數據和研究不但成為了地產商要逐點回應的報告文件，帶領了社會的討論，甚至「開發了」政府官員的思維。

2009年秋天，香港爆發反高鐵運動。這場運動表面上是由政府推動的廣深港高速鐵路香港段計劃在財政、設計、財政支出、回收土地及車站選址上的爭議而引發，背後卻是在質疑一個核心問題：到底怎樣的城市發展才符合土地正義？

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2009年的保衛菜園村集會引起廣泛關注。（Wikimedia Commons）

從孟晚舟歸國後的輿論熱議審視中美關係

孟晚舟回國在中國內地引發的輿論關注，完全不輸兩個月前的東京奧運會。中國官媒的集中報道，社交媒體上的刷屏式討論，都顯示出「中國人的愛國主義、民族主義情緒以孟晚舟獲釋回國為節點，達到一個空前的高點」。一眾西方媒體抓住這一點，在9月26日紛紛推出報道，角度集中在中國借孟晚舟回國大打「宣傳戰」，台灣中央社也表示孟晚舟回國被「塑造」為舉國歡騰的大事。

不過，《紐約時報》在報道中指出，孟晚舟案只是華為之爭的一部份，華為已成為中美兩個全球超級大國之間激烈競爭，在這個意義上，有評論者面向中國社會的提醒頗有價值：破解一次美國的長臂管轄固然是中國的勝利，但對於美國來說，不起訴孟晚舟，「未必是什麼重大失敗」……

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孟晚舟回國獲中國官方與民眾的盛大歡迎。（路透社）

敬請留意2021年10月4日出版的第285期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。