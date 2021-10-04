岸田文雄論功行賞組內閣　政策料難有突破

10月4日下午，日本自民黨新總裁岸田文雄在參議院首相指名選舉中得票數過半，順利當選日本第100任首相，岸田內閣也將在今晚的首相任命儀式和內閣大臣認證儀式後正式啟動。



在新內閣陣容中，前法務相後藤茂之擔任厚生勞動相，山際大志郎擔任經濟財政與再生相，前防衛相政務官小林鷹之擔任經濟安保相，三人均為首次進入內閣。其中，經濟安保相是岸田文雄新設的一個負責經濟安全保障事務的閣僚職位。共同社稱，這是應對國際秩序變化的措施。

此外，作為內閣中樞的官房長官起用松野博一；財務相時隔八年後更換，起用鈴木俊一；文部科學相萩生田光一將調任經濟產業相；外相茂木敏聰和防衛相岸信夫繼續擔任現職；公明黨副黨首齊藤鐵夫將擔任國土交通相；黨總裁選舉的競爭對手野田聖子則擔任地方創生相。

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由於在自民黨總裁選舉中獲幾大派閥支持，岸田的人事任命顯示出論功行賞之意，充分反映了派閥均衡：安倍派閥獲得官房長官、防衛相等要職，麻生派則繼續把持財相，竹下派繼續保留外相，連二階派也獲得兩個內閣職位。

整體來說，岸田之勝是自民黨內「派閥政治」的操作結果，也有財界暗中助力，不過，岸田可能也不願僅僅被視為「安穩」的代名詞，任人擺佈而無所作為。在此次選戰中，他為了甩開中庸和缺乏魄力的形象，提出了一系列鮮明的政策。那麼，岸田到底會否屈服於派閥壓力，成為又一面目模糊的傀儡首相？

詳細分析請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月04日）《岸田當選日本自民黨總裁 密室政治壓倒民意取向》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。