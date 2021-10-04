拜登民望大跌再遇民主黨內訌 債務違約迫近雪上加霜

上周可算是拜登上台以來最具挑戰性的一個星期，國內同時面對四個立法層面的危機。一是10月1日政府停擺的威脅，二是10月18日前若國會不提高國債上限，美國有可能會進入史上首次債務違約，三是早前獲參議院兩黨通過的萬億基建法案在眾議院被阻，四是原預計達3.5萬億美元的社會和氣候開支法案，始終未能得到關鍵民主黨溫和派參議員支持。



自阿富汗撤軍亂局以來，美國總統拜登在國內的形勢愈加嚴峻，其民望8月底隨着疫情回漲和撤軍而大跌，至今也未能收服失地，更在女性、年輕人和少數族裔這些民主黨票倉中遭遇重創。

即使上周兩黨驚險避過聯邦政府局部停擺，但美國預計在10月18日即將面對債務違約危機，而持續的通脹也可能會令聯儲局作出「艱難取捨」。同一時間，拜登僅有在明年中期選舉前有望通過的兩大法案，都陷進了民主黨內溫和、進步兩派的鬥爭之中，被迫放棄了上周國會投票的日程。

人們原以為阿富汗撤軍已是拜登任內低谷，如今一看才知道這是「低處未算低」……

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月4日）《黨內蜜月期告終 拜登內政挑戰接踵而來》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第285期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

拉閘限電還是能耗雙控？中國南北電荒的同與不同

對林鄭最後施政報告的期許——重奪發展主導權力，重構土地經濟格局

「左膠」打開土地想像 政府思維落後於人

央行一周內兩次「安撫」市場 樓市調控是否轉向？

糾纏十六年終有寸進：遲來的垃圾徵費條例

從孟晚舟歸國後的輿論熱議審視中美關係

劉國勳：重拾「真香港速度」 發展新界北新中心

英國放寬監管 基因編輯農業時代將至？

粵劇藝術的薪傳者——專訪朱慶祥、胡國賢