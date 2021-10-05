「兩個維護」釋出信號　房地產高壓調控有所鬆動？

9月24日，人民銀行舉行第三季度貨幣政策委員會例會；上周三（9月29日），人民銀行、銀保監會聯合召開房地產金融工作座談會，兩次會議都使用了同一措辭「維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益」。市場分析普遍認為，持續近五年的房地產高壓調控政策可能會有所鬆動。



近期，恒大成為業界關注焦點，這是高層表態「兩個維護」的原因。另一個原因則與市場轉冷有關。今年1至8月，房地產開發投資、商品房銷售面積和金額的按年增幅自1至2月增速見頂後就不斷回落，逐月降低。多個城市土地交易市場遇冷，流拍和終止出讓的土地不斷增加。另一方面，以萬科為代表的穩健經營的房企則逆市擴張。

恒大成為業界關注焦點，是高層表態「兩個維護」的原因。（美聯社）

不過，在央行提出「兩個維護」後，最新一次的會議還強調了「堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，持續落實好房地產長效機制，加快完善住房租賃金融政策體系」。這也說明，政策意圖在呵護市場的同時，也將更加注重差異化，根據不同城市、房企、金融機構自身情況不同，調控將更加精細化……

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