《魷魚遊戲》熱潮席捲全球｜披靡國際市場的韓國文化軟實力

韓國軟實力發展驚人，防彈少年團BTS及BLACKPINK等韓國天團早已虜獲全球各地粉絲，去年橫掃奧斯卡的《上流寄生族》進一步推波助瀾，讓韓流成為國際影壇不容小覷的新勢力。Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game，오징어 게임）上架至今引起全球熱潮，早前登上全球戲劇排行榜榜首，成為全球熱烈討論的話題。



《魷魚遊戲》（Squid Game）成為影視串流平台Netflix全球戲劇排行榜首位，更是近日讓人廢寢忘餐也要盡快看完的大熱劇集。（電視劇照）

外媒BBC、CNN、The Atlantic紛紛撰文分析此韓流現象，《紐約時報》形容《魷魚遊戲》如同絕地求生的《大逃殺》、科幻冒險的《飢餓遊戲》（The Hunger Games）及恐怖驚慄的《恐懼鬥室》（Saw），是「一場改變階級命運的生死爭奪戰」。《魷魚遊戲》描述一眾玩家都是背負巨額債務或走投無路的社會底層，目標是贏取巨額獎金及保命。

《魷魚遊戲》成為席捲全球的熱潮，不得不歸功於Netflix平台的影響力，展現南北韓文化碰撞的《愛的迫降》、借古諷今的《屍戰朝鮮》等韓劇佳作改變了串流平台的遊戲規則與劇迷的觀影體驗，讓韓國的影視文化作品成功從亞洲市場進攻國際，而囊括奧斯卡「最佳電影」與「最佳導演」的《上流寄生族》蘊含深層的階級社會隱喻，更令全球對韓國影視作品刮目相看。

因疫情坐困愁城的全球劇迷對娛樂性豐富、帶官能刺激的《魷魚遊戲》着迷，不難理解。未來這股韓國文化軟實力將更放眼國際，亞洲其他地區看在眼內，如何應對這另類的「生存遊戲」？這將是饒富趣味的課題。

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月4日）《《魷魚遊戲》：戲裏戲外的生存遊戲》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。