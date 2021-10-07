獎牌、火炬、床鋪皆為回收再造　日本藉奧運展示「循環經濟」

日本向來是永續發展的典範，在今屆東京奧運，主辦方亦不忘將「循環經濟」（circular economy）的理念注入其中，通過實際行動示範「環保奧運」、「綠色奧運」的可能。



眾所周知，舉辦奧運要涉及各類物資，所費不貲，而賽事結束後，所需物資又往往得不到合適處置，造成大量浪費。但在今屆東京奧運的籌備過程中，主辦方設置了一個目標，希望做到99%所採購的物品都能循環使用，65%的廢棄物做到再回收或再利用。

不僅如此，東京奧組委亦使用了大量可再生能源和可循環原材料，用以製作賽事所需物資，包括獎牌、火炬、服飾、頒獎台和床鋪等。其中，奧運獎牌是由廢舊電器、電子產品中提煉出的金屬製成；火炬取材於拆卸的臨時避難屋中用到的鋁；服飾是由膠樽回收製成的纖維製作；頒獎台是由各種廢棄塑膠和回收鋁金屬合製而成；床鋪則是紙板床——床架由可回收紙板製成，而床墊則由聚乙烯塑膠製成，可循環再造。

通過聚焦「循環經濟」與可持續發展理念，東京奧運顯得別具意義。一如東京城市規劃和可持續發展委員會主席小山弘山所說：「奧運會的一個遺留問題將是，它促使我們思考什麼是一個可持續的社會，以及個人行動可以如何改變，幫助實現這一目標。」

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回到本港，特區政府在2005年亦提出要發展循環經濟，促進經濟多元化。可是，十多年過去，香港的循環經濟發展似乎沒有太大進展，有環保學者甚至反問「香港現在還有循環經濟嗎？」這到底是為什麼？

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月04日）《香港循環經濟的困境：無先天優勢、無政府扶植》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。