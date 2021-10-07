專訪朱慶祥、胡國賢　縷述粵劇如何傳承和創新

2009年，粵劇申請加入世界遺產成功後，各方面投入的資源都有所增加，令粵劇界出現「小陽春」。然而，藝術是否能得以傳承？又可以有什麼創新？



94歲的粵劇「棚面」（樂師）朱慶祥認為，粵劇在七、八十年代發展停滯，曾出現斷層，現在的粵劇表演者未見識過頂尖的大老倌，缺乏指導，節奏、氣氛比較鬆散。他提到，粵劇表演最重要的是氣氛，那麼，又如何營造氣氛？他指導「千里馬薪傳粵劇團」的中年演員，以重塑任白戲寶，希望將知道的東西傳授給年輕一輩，以免失傳。那麼，粵劇過往有什麼東西失傳了？藝術講求不斷的創新和吸納，例如，粵劇便吸納了小提琴作為主要樂器，但創新、吸納之餘，怎樣才不失粵劇的神髓？朱慶祥向你一一道來。

朱慶祥認為，粵劇表演最重要的是營造氣氛。（董秀生攝）

《桃谿雪》背景本是清朝，但胡國賢為了保留明朝衣冠，把背景改成明朝。（董秀生攝）

現時，粵劇最大的問題是缺乏如唐滌生一樣優秀的編劇。到底唐滌生有什麼過人之處？新詩詩人胡國賢（羈魂）是如何走上粵劇編劇之路的？他又如何師法唐滌生？朱慶祥認為現在的編劇文雅過頭，胡國賢則認為，曲詞的雅俗須照顧劇本的整體風格。在雅與俗之間，應如何取捨？粵劇劇本能夠融入現代意識嗎？有沒有什麼局限？胡國賢今年公演的《桃谿雪》背景本是清朝，但為了保留明朝衣冠，卻把背景改成明朝，這又是什麼道理？……

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粵劇藝術的薪傳者——專訪朱慶祥、胡國賢