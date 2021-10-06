孟晚舟歸國只是小勝一仗 中美「華為攻防戰」仍然漫長

孟晚舟回國在中國內地引發的輿論關注，完全不輸兩個月前的東京奧運會。中國官媒的集中報道，社交媒體上的刷屏式討論，都顯示出「中國人的愛國主義、民族主義情緒以孟晚舟獲釋回國為節點，達到一個空前的高點」。一眾西方媒體抓住這一點，在9月26日紛紛推出報道，角度集中在中國借孟晚舟回國大打「宣傳戰」，台灣中央社也表示孟晚舟回國被「塑造」為舉國歡騰的大事。



無論嘴仗打得再熱鬧，加拿大在孟晚舟事件上扮演的角色及其結果，對於國際社會都有重大的啟示意義：在中美的競爭與博弈中，如果有國家像加拿大一樣毫無保留地站隊某一方，最後只能落得一個處處被動甚至「頭破血流」的結局。

孟晚舟回國獲中國官方與民眾的盛大歡迎。（路透社）

《紐約時報》也在報道中指出，孟晚舟案只是華為之爭的一部份，華為已成為中美兩個全球超級大國之間激烈競爭，中美之間圍繞華為的經貿和政治博弈將是一個漫長的過程。而且，對中國來說破解一次美國的長臂管轄固然是中國的勝利，但對於美國來說，不起訴孟晚舟，「未必是什麼重大失敗」。美國經由此案，同樣展現了其不容忽視的國家實力與盟友影響力……

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