施政報告｜「北部都會區」融合港深　新界變天在即

特首林鄭月娥今日發表任內最後一份《施政報告》，房屋土地政策是重頭戲，而對新界北的着墨，更是如外界所預期的那樣「翻天覆地」。林鄭月娥在報告中提出要構建一個佔地300平方公里的「北部都會區」，涵蓋元朗區和北區，連同區內現有的39萬個住宅單位，預計整個發展區完成後可提供90.5萬至92.6萬伙單位，共容納約250萬人居住。同時，區內亦會吸引企業入駐，創造就業，令其成為「香港未來二十年城市建設和人口增長最活躍地區」。



林鄭月娥在《施政報告》中提到，北部都會區包括天水圍、元朗及粉嶺╱上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。

政府今日將同步公布《北部都會區發展策略》。林鄭月娥表示，《發展策略》是「一國兩制」框架下首份由港府編製、在空間觀念、策略思維上跨越深港兩地行政界線的策略綱領，並充分考慮了國家「十四五」規劃綱要及《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。《香港01》接獲消息指，政府將建議增設政務司副司長，負責發展新界北。

林鄭月娥又指，北部都會區擁有七個跨境陸路口岸，形容是香港境內促進港深融合發展和連繫大灣區最重要的地區。而區內的整合和擴容工作，會以鐵路為運輸系統的主要骨幹來帶動，包括建連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路、北環線接入新皇崗口岸、東鐵線延伸至羅湖、尖鼻咀至白泥捷運系統等。

林鄭月娥說，現時港深兩地緊密互動，形成「雙城三圈」的空間格局，當中 「雙城」是指香港和深圳；「三圈」即分別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣╱印洲塘生態康樂旅遊圈。她形容，「雙城三圈」空間概念的確立，有利港深政府共同促進兩地在經濟、基建、創科、民生和生態環境的緊密合作。

城市規劃的目的之一，在於通過對城市不同區域的功能作出最適切的佈局，來幫助城市解決發展問題，為市民締造宜居生活。《香港01》早前指出，港府若想扭轉困局，必須擺脫既得利益財富佈局，重新規劃用地，增建商業中心，有利於與粵港澳大灣區內地城市的有機結合。例如，在新界打造全新經濟中心，徹底扭轉極不平均的發展結構，全面打造由「日常通勤」到「產業規劃」的經濟鏈條，用以釋放整個城市的生產力和創造力，重新為香港經濟賦能......

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月04日）《對林鄭最後施政報告的期許——重奪發展主導權力，重構土地經濟格局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。