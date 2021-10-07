油麻地旺角重建講足三十年 市建局須謹記方案夭折教訓

早在三十年前，政府已經構想大規模重建油麻地與旺角，並透過西九龍填海區分散該區人口，安置重建居民和增加休憩用地。可是，後來西九龍填海工程完成後，原有計劃沒有實現。上周二（9月28日），立法會發展事務委員會討論市建局的油麻地及旺角地區重建研究結果。整項研究由2017年起進行，涉及範圍約212公頃，當中包括約3,350幢樓宇。市建局建議要重建部份舊樓，並且建立五個主題節點，以在維持現有人口的同時，增加休憩空間和人均居住面積。



市建局在2017年5月開展了油旺研究，探討如何提升油旺兩區目前土地使用效益及重建潛力。（資料圖片）

市建局亦交代了市區更新潛力地區和發展節點的細節，包括把花墟徑水渠改建成水道、改善旺角東站附近的行人網絡、把旺角街市一帶變成休閒旅遊區、保育果欄、以及把八文樓一帶變成商業樞紐並連接西九文化和商業區。方案帶出了亮麗多元的願景，但能否在可見將來落實，仍然問題重重。

而且，市建局需要小心考慮三大問題，防止方案重蹈覆轍再次夭折……

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