港廢物管理早起步遲成熟 如何追上台、滬、韓、星車尾燈？

香港的環保政策一直以來都沒有大進步，多年來好像都還是停留在「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」的階段，亦未有減塑政策。去年內地停止廢紙進口，更一度令香港回收商亦停收廢紙。當政府面對議員就減塑問題的質詢及環保團體不計其數的倡議時，永遠都處於與零售業界及餐飲業界「商討」、「考慮中」的狀態，唯恐損害業界經濟利益，寧願損害環保效益而未見實際行動。



2019年7月1日，《上海市生活垃圾管理條例》正式實施。在鐵路上海虹橋站，志願者在宣傳垃圾分類小知識。（視覺中國）

反觀鄰近地區，經過多年大力推動，廢物管理做得井然有序且效率極高：韓國的垃圾管理系統走在亞洲前列，其中以首爾市成效最為突出。當地會由市政部門有責任收集、回收並處理家居及工商業固體廢物，多管齊下；台灣的廢物管理曾經落後於香港，但因台灣政府早早出台垃圾徵費政策，隨後又制定複雜且行之有效的廢物管理制度，漸漸扭轉情況；新加坡地少人多，與香港情況十分相似，但遠遠比香港重視固體廢物的回收利用，在全國實行可回收物收集計劃；上海於2019年推出《上海市生活垃圾管理條例》，複雜舉措曾經令市民怨聲載道，隨時間過去，當民眾熟習了條例之後，成效可說立竿見影。

觀乎這四個亞洲地區的情況，再回看香港全靠市民自覺分類、無人監管的垃圾回收做法，不難想像為什麼香港到今時今日還未有系統性的廢物管理……

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