一群交不到女友的歐美「直男」 如何發展成危險的思想炸彈？

近年，網絡發展一日千里，拉近人們的距離之餘，卻也產生了極多負面事物，諸如假新聞、網絡欺凌、詐騙等。當中最令人擔心的，是有些人利用網絡這個輕易隱藏身份的「法外之地」散播仇恨言論，煽動其他人做出危害社會的事—虛擬社群「Incel」，中文名為「非自願獨身組織」（involuntary celibate）便是其中之一。



2021年8月12日下午6時許，普利茅斯小鎮發生一宗驚天命案：22歲的吊車學徒Jake Davison在殺死自己的母親後，再隨機槍殺5名路人及重傷兩人，在警方趕來之前，他對路人說了一句「沒什麼可擔心的，哥們」」後自殺身亡。人們發現Jake Davison自認是一位「Incel男」，並不時在Reddit上發布厭女和恐同言論，甚至利用該平台對母親展開攻擊。槍案發生前一天，他因為性騷擾一名女網友而被Reddit封鎖帳號。

普利茅斯鎮民眾手持蠟燭為槍擊案的死者守夜。(路透社)

慘案之後，Jake Davison的大屠殺也獲得了部份「Incel男」的仰慕，他們將他追加為「聖人」。事實上，這並非第一次有「Incel男」大開殺戒，自2000年起，由「Incel男」發起的暴力事件或大型屠殺已經有最少十二宗。「Incel男」極度厭女，他們把女性分為兩種：具吸引外表的「拜金女」與外貌平庸的「女權主義者」，甚至把女性稱為「類人的母性器官」。「Incel男」認為，自己儘管很有見地，卻不受主流社會見待，所以一直處於底層和邊緣，在求偶市場上，不得不和大部份平庸男性搶食。

到底「Incel」是如何從聚首一群不受異性青睞的單身青年男女的組織，變成今天的一個「極端厭女主義+種族主義+新保守主義」直男大本營？

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