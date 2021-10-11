默克爾時代落幕｜歐盟尋求「戰略羅盤」　重心料向法國傾斜

歐盟27國領袖日前聚首斯洛文尼亞召開有關西巴爾幹六國加入歐盟進程的峰會，自歐債危機以來，歐盟擴充已成為無人想碰的政治炸彈，因此外界對此峰會期望甚低。

峰會晚宴以歐盟全球定位的世界大勢為討論焦點，對歐盟27國領袖而言，這也許是一個遠比西巴爾幹入盟更為有趣的話題，特別是在阿富汗撤軍與澳英美聯盟（AUKUS）的衝擊之後。



隨着默克爾時代告終，踏上獨立自主十字路口的歐盟重心向法國傾斜，可算是難得的機會。（Getty Images）

比起歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會後發出「西巴爾幹全屬歐盟」的空泛豪言，歐盟各國領袖宴後即責成歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）提交「戰略羅盤」（Strategic Compass）初稿，由各國領袖展開討論，再於翌年正式確認。由此可見，歐盟擴充的優先性在各國領袖心中遠遠及不上歐盟定位這個主題。博雷利指出：「「我們深切認識到世界正遇上地緣政治權力平衡的轉變，一方面有中國和美國之間的巨大兩極性，另一方面則有各行動者的多極性，歐洲人必須有所行動。」

「戰略羅盤」的提出，正好遇上穩當歐盟實然領袖十六年的德國總理默克爾（Angela Merkel）卸任，為馬克龍提供了以法國領導歐盟議題走向的機遇。雖然馬克龍來年將面對連任選戰，但其勝選形勢漸見穩定，而且歐盟各國的選舉制度，也決定了法國的領導地位將愈加明顯。

隨着默克爾時代告終，踏上獨立自主十字路口的歐盟重心向法國傾斜，可算是難得的機會。未來數年法國領袖的視野與能耐，將決定過去十數年被一個又一個的危機所定義的歐盟？又有沒有可能拿起方向明顯的「戰略羅盤」，走上一條與二戰以來、冷戰以來都不一樣的道路？

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月10日）《力尋「戰略羅盤」 歐盟重心向法國傾斜》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。