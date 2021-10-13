東盟續成中國最大貿易夥伴　香港需加強金融中間人角色

今年《施政報告》的經濟篇章，開宗明義以「融入國家發展大局」為題，闡述了港府將如何因應國策和外部環境變化，提升香港在《十四五規劃綱要》中八個中心的國際競爭力。《施政報告》毫無意外地再提「提升國際金融中心地位」，而能否實現這個願景，關鍵取決於香港能否在內地新一輪產業結構調整和升級中擔起角色。



在新一輪產業結構升級中，內地政府支持企業走出去，有序推動產業對外轉移，在全球範圍內優化配置資源、佈局生產，實現供應鏈調整、產業結構升級和價值鏈躍遷。而在大規模供應鏈重構、產業轉移過程中，就需要大量人民幣來實現對外投資。

以東盟國家使用人民幣的情況為例，2020 年，中國與東盟間人民幣跨境收付金額合計為4.15萬億元，按年增長72.2%。其中，貨物貿易項下人民幣跨境收付金額合計為7,458.98億元，按年增長20.2%；直接投資項下人民幣跨境收付金額合計為4,250.99億元，按年增長70.8%。值得一提的是，東盟和中國在該年互為最大貿易夥伴，是歷史上首次。

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全球分工已經開始重新佈局，中國企業在全球範圍內佈局生產線，人民幣離岸必須要放在供應鏈、產業鏈當中，助力高質量、雙循環新發展。作為全球離岸人民幣的重要樞紐，香港如何扮演此中角色就異常關鍵......

詳細分析請閱讀第286期《香港01》電子周報（2021年10月11日）《香港國際金融中心成色幾何 關鍵看國際版「騰籠換鳥」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。