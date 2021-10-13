中美能否走出囚徒困境？戴琪釋出什麼信號？

上周六（10月9日）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和中國國務院副總理劉鶴之間進行第二次通話。這是否中美走出囚徒困境的開始？大家拭目以待。

在此之前，戴琪於上周一（10月4日）發表的講話頗受矚目。美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授孫太一認為，當中釋放中美關係走出囚徒困境的信號。

中美兩國雖然都知道自由貿易對雙方的經濟更好，但僅從自身的情況考慮時，又都不願意作出讓步，單方面降低貿易壁壘。這就像兩個囚徒不敢選擇「帕累托最優」，而徘徊於「納什均衡」的邊緣。

《香港01》製圖

戴琪的講話提到「durable coexistence」（耐久的共存），釋放信號，表示現在是到了從「納什均衡」重返「帕累托最優」的時刻，至少雙方可以談談。

戴講話的另一個特點是有意識地對重要議題含糊處理，以保持未來談判中能有更高的靈活性。她到目前為止依舊沒有推動對中國的關稅削減，以免輕易丟棄談判的籌碼。但是，她也宣布了美企可以就特定中國商品申請關稅豁免的措施。另一方面，在問答環節，她又為在世貿組織（WTO）的潛在訴訟及可能對華展開的301調查留有餘地……

詳細內容請閱讀第286期《香港01》電子周報（2021年10月11日）《戴琪釋放走出囚徒困境的信號》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。